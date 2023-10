Meloni è al Cairo | le chiedono di Giambruno | lei risponde così

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 21 ottobre 2023) Certo: ci sono la guerra in Ucraina, quella in Israele, la manovra finanziaria, gli esami delle agenzie di rating e i problemi che ogni giorno attanagliano il governo. Però la decisione di Giorgiadi separarsi dall’ex compagno Andreaieri è esplosa in tutta la sua potenza ed era quasi inevitabile che i cronisti, andati alal seguito del presidente del Consiglio, le chiedessero di commentare ciò che da 24 ore è sulla bocca di tutti. La leader di Fratelli d’Italia però non vuole parlarne. Lei è in Egitto per discutere di Medio Oriente, del diritto di Israele di difendersi e per tentare, insieme all’Europa, di scongiurare l’allargamento del conflitto. Nel corso della Conferenza di Pace del Cario, la premier ha condannato i “massacri di donne e bambini” compiuti da Hamas, un gruppo terrorista che non lavora “per la ...