Meloni dopo la rottura con Giambruno | «Sto molto bene» La risposta sulla «parte politica» del suo post

Leggi su open.online

(Di sabato 21 ottobre 2023)ilcon cui ha annunciato lacon il suo compagno Andrea, la premier Giorgiaha ripetuto che sull’argomento non vuole più parlarne. A margine del vertice al Cairo sul conflitto israelo-palestinese, la premier ha riso a chi le ha chiesto se le è costatocipare di persona al summit in Egitto, proprio il giornol’esplosione del casosua vita privata. «Sto– ha ris– sto, faccio il mio lavoro come sempre». Nel suoperò c’è chi ha interpretato un passaggio anche in chiave. In particolare quello in cui ...