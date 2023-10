Meloni al Cairo per il vertice sulla guerra | Uno stato non sia mai animato dalla vendetta  

(Di sabato 21 ottobre 2023) AGI - Occhi puntati suldove ha preso il via ilorganizzato dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi per analizzare la situazione nella regione e la crisi umanitaria a Gaza, nonché il futuro della causa palestinese e del processo di pace. Alpartecipano capi die di governo ma anche vertici di organizzazioni internazionali. Tuttavia, due diplomatici hanno riferito alla Reuters che è improbabile si trovi un accordo per un comunicato congiunto data la delicatezza del tema e le posizioni contrastanti. A limitare le aspettative, inoltre, la presenza 'ridotta' degli Stati Uniti che sono rappresentanti dall'incaricato d'affari dell'ambasciata. Chi partecipa alTra i partecipanti, la presidente del Consiglio Giorgia, il premier spagnolo Pedro ...

Per questo è molto importante continuare a dialogare e ragionare”, ha spiegato. Per Meloni “la reazione di uno Stato non può e non deve essere motivata dalla vendetta. Uno Stato fonda la sua reazione ...L’efferatezza di Hamas è da condannare senza ambiguità. Quanto accade a Gaza non deve diventare uno scontro più ampio, ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Cairo, dove si sta ...