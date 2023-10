Meloni al Cairo per il vertice sulla guerra Poi a Tel Aviv da Netanyahu

"La soluzione strutturale della crisi è con due popoli e due Stati". E' quanto ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaalin Egitto al summit per la pace in Medio Oriente, organizzato dal presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. Occorre riprendere "una iniziativa politica per una soluzione strutturale ...

Al Cairo il vertice per la pace, Meloni: 'No ad una guerra di civiltà'. Poi a Tel Aviv, incontrerà Netanyahu e Herzog ... Agenzia ANSA

Giorgia Meloni al Cairo: “Il bersaglio siamo tutti noi, non cadiamo nella trappola di Hamas" RaiNews

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni vuole che il caso della separazione con il suo ex compagno Andrea Giambruno si chiuda: «Sto bene, sto molto bene, faccio il mio lavoro ...Islamist militant group Hamas is not defending Palestinian teritory but waging jihad or holy war on Israel, Premier Giorgia Meloni said in meeting the press in Cairo on the sidelines of the Mideast pe ...