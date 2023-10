Medjugorje Messaggio per oggi | tre armi indispensabili per affrontare le prove

(Di sabato 21 ottobre 2023) La Madonna anel suoscelto per, ci ricorda le 3 coordinate fondamentali per la nostra vita spirituale. Treefficaci eper al nostra vita spirituale, che ci sostengono nella lotta, e l’ordine con cui Lei ce la raccomanda non è casuale. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... rigorosamente in bici, a), non appena è esplosa la pandemia ha deciso di non fare mai ... da solo, in piazza e alla casa protetta, per portare il suoaugurale al paese e agli ...

Madonna di Trevignano: chi è Elisabeth che si presentò a Gisella a ... OrticaWeb