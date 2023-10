Medio Oriente | Meloni | soluzione strutturale è due popoli | due Stati

(Di sabato 21 ottobre 2023) "Noi dobbiamo fare l'impossibile per evitare una escalation e perdere il controllo di quel che può accadere, perché le conseguenze sarebbero inimmaginabili. Il modo più serio per raggiungere questo ...

... condizionata dalla guerra in Ucraina e dalle sue conseguenze (a partire dall'inflazione e dai problemi di approvvigionamento energetico) e - da pochi giorni - dalla crisi in. In ...

Guerra in Medio Oriente, la diretta con le firme e gli inviati del Corriere Corriere TV

''Tv7'', reportage dalla nuova guerra in Medio Oriente Rai Storia

Il Cairo, 21 ott. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è arrivata all'hotel St. Regis del Cairo, per il summit per la pace in Medio Oriente convocato dal presidente egiziano Abdel ...Milano, 20 ott. (askanews) - A un anno esatto dall'insediamento, Fratelli d'Italia celebra domenica, con una serie di appuntamenti, il primo 'compleanno' del governo di Giorgia Meloni, l''underdog' (s ...