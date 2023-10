Medio Oriente | Giorgia Meloni al summit per la pace del Cairo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è arrivata all'hotel St. Regis del Cairo, per il summit per la pace inconvocato dal presidente egiziano Abdel Fattah al - Sisi. Dopo la tradizionale foto di famiglia e i saluti di rito, la prima sessione, con il suo intervento. 21 ottobre 2023

Guerra in Medio Oriente, la diretta con le firme e gli inviati del Corriere Corriere TV

''Tv7'', reportage dalla nuova guerra in Medio Oriente Rai Storia

Il Cairo, 21 ott. (askanews) – “Il vero obiettivo dell’attacco di Hamas” non era “difendere il diritto del popolo palestinese ma costringere a una reazione contro Gaza che minacciasse alla base ogni ...Il Cairo, 21 ott. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è arrivata all’hotel St. Regis del Cairo, per il summit per la pace in Medio Oriente convocato dal presidente egiziano Abdel ...