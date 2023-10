Medio Oriente | Abu Mazen | non lasceremo mai la nostra terra

(Di sabato 21 ottobre 2023) "Nonmai la, resteremo sempre nel nostro territorio, qualunque sia la sfida da accettare". Lo ha detto il leader dell'Anp Abu, concludendo il suo intervento al summit per ...

... reazioni non siano motivate da vendetta L'Italia ha deciso lo scorso 18 ottobre di introdurre dei controlli temporanei al confine, alla luce degli sviluppi ine alla necessità di porre ...

Il Cairo, 21 ott. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è arrivata all'hotel St. Regis del Cairo, per il summit per la pace in Medio Oriente convocato dal presidente egiziano Abdel ...Milano, 20 ott. (askanews) - A un anno esatto dall'insediamento, Fratelli d'Italia celebra domenica, con una serie di appuntamenti, il primo 'compleanno' del governo di Giorgia Meloni, l''underdog' (s ...