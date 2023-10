Mauro Corona e l' alcolismo | Non si esce | si può solo sospendere

(Di sabato 21 ottobre 2023) 'Non si, si può'. Ospite a 'Verissimo'parla del propriocome un qualcosa di costante, paragonandolo a un morso di vipera 'che non ti lascia più'. Leggi ...

'Non si esce, si può solo sospendere '. Ospite a 'Verissimo'parla del proprio alcolismo come un qualcosa di costante, paragonandolo a un morso di vipera 'che non ti lascia più'. Leggi Anche Alessandro Basciano su Sophie Codegoni: 'È plagiata, non ...

Mauro Corona, dalle montagne ai libri, passando per la tv: chi è l'alpinista e scrittore ospite oggi a Verissi ilmessaggero.it

Mauro Corona e la sua difficile lotta con l'alcolismo TGCOM

"Non si esce, si può solo sospendere ". Ospite a "Verissimo" Mauro Corona parla del proprio alcolismo come un qualcosa di costante, paragonandolo a un morso di vipera "che non ti lascia più".(Adnkronos) - Mauro Corona a Verissimo oggi, con un'intervista a 360 gradi a Silvia Toffanin, tra le confessioni sull'alcol, le risposte su Bianca Berlinguer e un appello a Pier Silvio Berlusconi. Si ...