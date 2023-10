Mauro Corona | chi è la moglie Francesca | età | lavoro | vita privata | chi sono i figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 ottobre 2023)è uno dei volti più iconici della nostra tv. Ospite fisso a Cartabianca, lo scrittore ha seguito Bianca Berlinguer anche a Rete 4 dopo la fine del programma in Rai. Ma, oltre alla suaprofessionale e non, senza dubbio eccentrica, cosa sappiamo sulla sua sfera sentimentale?è sposato? Ha? Ebbene sì ad entrambe le domande. La sua compagna si chiamae, pensate un po’, la coppia ha ben 4. Oggi lo scrittore sarà ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda tutti i weekend su Canale 5 nel doppio appuntamento del sabato e della domenica pomeriggio. In studio ci sarà anche lui,, in libreria con il suo ultimo...