Mauro Corona | chi è | Cartabianca | libri | moglie | età | quante volte si lava | genitori

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 ottobre 2023)è senza dubbio uno dei personaggi più eccentrici della nostra televisione. Protagonista indiscusso a, i suoi interventi, così come i suoi, scatenano sempre reazioni e polemiche. Ma cosa sappiamo su di lui? E sulla sua vita privata? Intanto oggi sarà ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda tutti i weekend su Canale 5 nel doppio appuntamento del sabato e della domenica pomeriggio. In studio infatti ci sarà anche lui,, in libreria con il suo ultimo lavoro chiamato Le altalene. Ecco tutto ciò che sappiamo sul suo conto.con il suo ultimo libro – Foto IG Cosa sappiamo su, la carriera Nella sua carriera ha scritto svariati ...