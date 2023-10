Mauro Corona a Verissimo | la confessione sull’alcol e l’appello a Pier Silvio Berlusconi

(Di sabato 21 ottobre 2023) (Adnkronos) –oggi, con un'intervista a 360 gradi a Silvia Toffanin, tra le confessioni sull'alcol, le risposte su Bianca Berlinguer e un appello a. Si parte dal rapporto con Bianca Berlinguer, che conduce E' sempre Carta bianca su Rete 4 dopo la lunga avventura su Rai3.da anni è ospite fisso, un pilastro del programma. "Io con la Bianchina ho un rapporto di lavoro, anche se non reputo lavoro quello che faccio con Bianchina", dice, glissando sul messaggio inviato in diretta nell'ultima puntata, con la 'minaccia' di abbandonare la trasmissione. "Il lavoro erano le 15 ore al giorno nella cava a estrarre il marmo rosso… Le battutine e il detto non detto tiene il telespettatore incollato alla tv, perché bisogna ...

'Non si esce, si può solo sospendere '. Ospite a 'Verissimo'parla del proprio alcolismo come un qualcosa di costante, paragonandolo a un morso di vipera 'che non ti lascia più'. Leggi Anche Alessandro Basciano su Sophie Codegoni: 'È plagiata, non ...

Mauro Corona, dalle montagne ai libri, passando per la tv: chi è l'alpinista e scrittore ospite oggi a Verissi ilmessaggero.it

Mauro Corona e la sua difficile lotta con l'alcolismo TGCOM

"Non si esce, si può solo sospendere". Ospite a "Verissimo" Mauro Corona parla del proprio alcolismo come un qualcosa di costante, paragonandolo a un morso di vipera "che non ti lascia più". "Dopo una ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...