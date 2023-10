(Di sabato 21 ottobre 2023) commenta Era stato accusato e condannato per essersi spacciato per anni perplastico in Romania . Ma ora è emerso che ladiin Medicina era vera e che non danneggiò le ...

commenta Era stato accusato e condannato per essersi spacciato per anni per chirurgo plastico in Romania . Ma ora è emerso che la laurea diin Medicina era vera e che non danneggiò le pazienti. 'Sono stato vittima di un gioco al massacro, non ho commesso alcunché di illecito. Arrestarmi è stata un'ingiustizia ', dice il ...

Matteo Politi: «Io finto medico Macché, la laurea l'ho presa in Kosovo. Arrestarmi è stata un'ingiustizia» Corriere della Sera

Matteo Politi: "Non sono un falso chirurgo, la laurea l'ho presa in Kosovo" TGCOM

Dietrofront del procuratore di Bucarest, che ha definito autentico il titolo di studio conseguito dal 43enne veneziano e archiviato le accuse. In Appello era stato condannato per falso ...Il veneziano condannato a Bucarest per truffa ai pazienti, dopo il clamoroso dietrofront del pm: «Ho operato nel rispetto delle leggi romene. Denunciato da persone a caccia di risarcimenti indebiti, m ...