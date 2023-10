... proprio com'è avvenuto perPalamara. Il Csm poi conta sulla sua "sezione disciplinare" che ha ...sull'ordinamento giudiziario del 2006 - che fu firmata dall'allora Guardasigilli Clemente, ...

Mastella: "De Luca con i miei avversari Sono problemi loro" anteprima24.it

De Luca e Mastella separati in casa, alla Regione alleanza solo ... Il Sannio Quotidiano

Mimì alla Ferrovia, punto di riferimento delle star nazionali e internazionali che arrivano in città, festeggia i suoi 80 anni e nell'occasione il sindaco di ...De Luca e Mastella separati in casa. Lo si era intuito già nella giornata di sabato, quando il governatore della Campania aveva rimarcato i sacrifici che si era sobbarcato per giungere in tempo da ...