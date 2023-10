Massimo Ranieri con “Tutti i sogni ancora in volo” al Teatro Augusteo

(Di sabato 21 ottobre 2023)sarà in scena aldi Napoli da venerdì 27 ottobre con il suo nuovo show “insarà in scena aldi Napoli, Piazzetta Duca D’Aosta 263, da venerdì 27 ottobre a domenica 5 novembre 2023, con il suo nuovo show “in”, scritto e diretto da Edoardo Falcone e. Dopo i successi televisivi su RAI e Mediaset,torna aldi Napoli con un’altra straordinaria avventura ...

Intanto c'è subito uno scontro diretto con il Cagliari di Claudio, fanalino di coda e come ... La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite delcampionato di ...

Massimo Ranieri al Teatro Augusteo di Napoli con «Tutti i sogni ancora in volo» ilmattino.it

TORINO-INTER 0-0 LIVE MATCH 17.44 - Torino e Inter sono tornati negli spogliatoi, a breve ci sarà il calcio d'inizio dell'incontro. 17.43 - Le squadre ..."Ballando con le stelle", in onda sabato 21 ottobre, in prima serata, su Rai1 e Rai Italia. Il dance show più amato dal pubblico televisivo italiano, condotto da Milly Carlucci, affiancata come sempr ...