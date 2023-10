Marta Di Nardo trovata senza vita a Milano | fermato il vicino per omicidio

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 21 ottobre 2023)di, 60enne milanese scomparsa il 4 ottobre 2023, è stata. La donna era sparita improvvisamente dal suo appartamento ain via Pietro da Cortona 14 all’Acquabella ed era conosciuta in zona soprattutto per i suoi modi affabili, oltre che per l’abitudine di giocare al gratta e vinci. La donna viveva di una piccola pensione, proprio per questo finiva spesso per chiedere piccoli prestiti ai conoscenti. A denunciarne la sparizione era sto il figlio, che vive a Paderno Dugnano, ma che parlava raramente con lei. L’uomo, secondo quanto riporta il quotidiano Il Giorno, si sarebbe presentato in caserma solo il 17 ottobre, sostenendo di vedere la mamma solo un paio di volte l’anno. Il cadavere, fatto a pezzi e in evidente stato di decomposizione, è stato ...