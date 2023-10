Mario Giuliacci avverti gli italiani | 15 giorni durissimi

Leggi su tvzap

(Di sabato 21 ottobre 2023) Un clima imprevedibile quello che stiamo vivendo in questi. Da una settimana abbiamo salutato l’estate 2023, (durata oltre l’immaginario!) e ora facciamo i conti con l’allerta meteo in varie ragioni d’Italia. Gli esperti meteorologi di, però, fanno sapere che le perturbazioni che stiamo vivendo non devono preoccupare, al contrario, si tratta di un segnale positivo. In più, i modelli meteo, danno un’anticipazione per i prossimi 15. Vediamo cosa ci aspetta. Leggi anche: Il calciatore di serie A diventa padre per la prima volta: “Papà e mamma ti aspettano” Leggi anche:sotto choc: trovata morta in casa la famosa Cosa aspettarsi per i prossimi 15I modelli meteo danno per scontato che per le prossime due settimane, ci sarà un ...