Mario Biondi canta tra palazzi | vicoli e monumenti di Palermo

Ospiti di questa settimana: Paolo Rossi,, Rocco Tanica, Giacomo Poretti e, in collegamento dal Teatro Carignano di Torino, Daria Deflorian in scena con lo spettacolo 'Diari d'amore' per ...

L’annuncio di Mario Biondi in tv: «Entro marzo i miei figli potrebbero diventare dieci» Corriere TV

Omaggio di Mario Biondi a Palermo: la sua voce accompagna le immagini della città Giornale di Sicilia

Mario Biondi, ospite nel programma «Splendida cornice» di Geppi Cucciari - in onda in prima serata nel giovedì di Rai3 – dopo essere stato definito dalla Cucciari una sorta di «Patrimonio dell’Unesco, ...Giacomo Poretti: la moglie è Daniela Cristofori attrice e psicoterapeuta: dallo loro unione è arrivato Emanuele nel 2008 unico figlio ...