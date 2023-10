Mariastella Gelmini | «Giorgia Meloni ha fatto scudo a sua figlia Tante donne si immedesimeranno»

Leggi su open.online

(Di sabato 21 ottobre 2023), senatrice di Azione ed ex Forza Italia, dice chehaa suacon l’annuncio della separazione da Andrea Giambruno. E sostiene che in lei si rivedano molte. In un’intervista al Messaggerospiega che «quando si fa politica di privato c’è ben poco. Nel caso del Presidente del Consiglio ancora meno. La vicenda Giambruno è nata purtroppo in pubblico, in tv, e capisco che perscrivere un post sui social sia stato il modo più immediato per rispondere al fango che le stava arrivando. Habene, a mio avviso, a prendere pubblicamente una posizione».dice che «di fronte a una vicenda familiare e privata come ...