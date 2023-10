Sabato, alle 20.45 , GENOA -su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 Sky Sport 4K e ... tra i quali Maurizio Compagnoni , Massimo, Riccardo Gentile , Andrea Marinozzi e ...

Marianella: “Milan-Juventus sfida chiave per i rossoneri. Su Pobega…” Pianeta Milan

Marianella: "Milan-Juve partita pesantissima con molte assenze per tutti" Milan News

Il pessimismo misto a realismo di Ivan Juric a fine gara, le suie lacrime quando ha lasciato il campo in barella. Due indizi che non inducono all'ottimismo per il ginocchio di Perr Schuurs e ...Dagli studi di Sky Sport 24, il giornalista ha parlato della situazione dell'ex centrocampista del Milan, che è in attesa della squalifica ...