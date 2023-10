Marcolin | «L’Inter può vincere | ma attenzione ai cali di tensione!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023) Dariocrede nella possibile vittoria della squadra nerazzurra sul campo del Torino. L’ex tecnico del Catania commenta così durante il pre-partita del match tra Torino e Inter, ai microfoni di DAZN.INZAGHI SA COSA FARE – Darioè convinto chesappia riprendere la scia di prestazioni e risultati positivi e interrompere il rendimento altalenante: «Inzaghi saprà cosa fare, dopo il derby vinto per 5-1 non abbiamo visto molte prestazioni convincenti come quella. Maha la qualità e i giusti mezzi per ripartire alla grande già da Torino-Inter. In vista dei tanti impegni ci sono anche i mezzi e le possibilità di fare turnover e ottenere ottimi risultati. Ma vanno evitatidi tensione ed errori in fase difensiva visti nelle ultime uscite». Inter-News - Ultime notizie e ...