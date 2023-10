(Di sabato 21 ottobre 2023)ha deciso dire il proprioal termine dell’ultima stagione agonistica. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha scelto di separarsi da coach Paolo Camossi e di lasciare Roma, dove ha fatto base nell’ultimo lustro. Il velocista lombardo ha optato per un radicale stravolgimento di vita, chiudendo il rapporto con il tecnico che lo aveva condottol’apoteosi di Tokyo, il sigillo ai Mondiali Indoor e il trionfo agli Europei di Monaco. L’azzurro andrà ad allenarsi, con il chiaro intento di lasciarsi alle spalle i tanti problemi fisici che lo hanno fortemente limitato nelle ultime due annate agonistiche.farà base a Jacksonville (Florida) e sarà seguito dal tecnico statunitense Rana ...

... tema sul quale, dopo l'intervento del presidente Fiamme oro Francesco Montini, si sono confrontati in un breve dibattito sul palco i "poliziotti atleti", Gregorio Paltrinieri, la ...

Marcell Jacobs cambia allenatore: quando vola negli USA Definito l'inizio della preparazione verso Parigi 2024 OA Sport

Marcell Jacobs: "voglio difendere il mio titolo olimpico" - nel 2024 ha ... Queen Atletica

Alvaro Recoba è il nuovo allenatore del Nacional Montevideo: sarà la prima esperienza sulla panchina in prima squadra per il Chino, che torna nel ...Verona-Napoli, le parole di Garcia in conferenza stampa. L'attacco ai giornalisti: "Mi avete mancato di rispetto" ...