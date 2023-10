“Maradona il più forte della storia?” | per tutti tranne che per l’ex bianconero Marchisio

Leggi su napolipiu

(Di sabato 21 ottobre 2023) Acceso dibattito tra ex giocatoriJuventus sul piùil nome più ‘diffuso’, ma non per. Nel corso di un recente evento dedicato allabianconera, diversi ex calciatoriJuventus sono stati chiamati a rispondere a una domanda fondamentale: chi è il calciatore piùnelladel calcio? Le risposte variano, ma un nome sembra emergere con forza: Diego Armando. Fabrizio Ravanelli è stato categorico nella sua risposta: “Il piùgiocatore.” Anche Andrea Barzagli ha condiviso la stessa opinione, sottolineando il talento straordinario ...