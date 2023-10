Manovra | Cazzola | “Su pensioni 3 | 5 mld sprecati | premiati evasori e chi ha lavorato poco”

Leggi su fattidipaese

(Di sabato 21 ottobre 2023) “Risorse, 3,5 miliardi, sprecate per ragioni politiche, in generale; un mistero per quanto riguarda le misure che andranno a sostituire l’ape sociale e opzione donna. Demagogico l’intervento sulleminime in parallelo con gli interventi sul fisco. In ambedue i casi vengonochi hae gli”. Così Giuliano, già senatore del Pdl ed esperto di previdenza e mercato del lavoro, commenta, con Adnkronos/Labitalia, le misure previste dal governo ineconomica sulle. “Verrà pure un giorno -continua- in cui, fuor di retorica, si confronteranno tre insiemi: la struttura dei contribuenti al fisco, l’evasione fiscale e la soglia della povertà. il 12,99% della popolazione paga il ...