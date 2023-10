Manovra | Braga | ' giù le mani da assegno unico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Giù ledall'. Ogni euro rimasto venga usato per le famiglie. Non si fa propaganda e non si fa una legge di Bilancio con i giri di cassa. Difenderemo una misura voluta dal Partito democratico che ha aiutato milioni di bambini e di ragazzi". Lo acrive su X Chiara, capogruppo Pd alla Camera.