Manicure | quale colore sfoggiare?

... pulizia e limatura Differentemente dallo smalto semipermanente, ilin fase di sostituzione ... Il primo step è rinfrescare lacurativa, ovvero spingere le cuticole verso l'alto ed ...

Refill unghie gel: cos'è, come farlo, i passaggi Io Donna

Le migliori nail art da provare per Halloween beauty.thewom.it

Dopo tre settimane di ricrescita, non bisogna per forza rimuvere tutto il gel: Il refill permette di ridare bellezza al colore. Tutti i passaggi del trattamento ...La manicure da avere in autunno Quella minimal e chic di Michelle Hunziker: ecco le foto della nuova nail-art nude della conduttrice ...