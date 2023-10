Manfredi snobba il Napoli | “Scudetto? Non ho dubbi sulla prossima vincitrice”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 21 ottobre 2023) Domenico, editore di OCW Sport, analizza le probabili formazioni e svela le sue previsioni per lo. Nel mondo del calcio italiano, l’attesa per il grande scontro tra Milan e Juventus è alle stelle. Domenico, noto editore di OCW Sport, ha condiviso le sue opinioni sul match imminente durante un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di 1 Station Radio. Il focus principale è sulle scelte tattiche di Stefano Pioli, allenatore del Milan, che dovrà affrontare la sfida senza alcuni giocatori chiave.ha sottolineato: “Ci sono gli infortuni di Sportiello e Loftus-Cheek, nonché l’assenza di Maignan. Saranno sostituiti da Mirante, anche se correvano voci su Nava, e Musah al posto del centrocampista inglese. In difesa ci saranno Calabria, Thiaw, Tomori e Florenzi al posto di Theo. Il ...