Mancini | un altro disastro dietro l' angolo | perché il calcio arabo è un flop

(Di sabato 21 ottobre 2023) L'Arabia Saudita ha tempo fino al 2034, data in cui è favorita per ospitare i Mondiali, per diventare il miglior campionato del mondo. Ma deve già recuperare terrenocon i soldi del principe Mohammed bin Salman si può comprare tutto ma non tutto quel che compri funziona. Gli ascolti tv della Saudi Pro League sono bassissimi. In Italia, La7 e Sportitalia che ne hanno comprato i diritti per le migliori partite della giornata, hanno raggiunto al massimo 155mila spettatori per una partita, ma la media ora è tra i 50 e i 70mila utenti e, sfumata la curiosità iniziale, è destinata a calare. Le presenze allo stadio non compensano: la sfida tra l'Al-Ettifaq allenato da Gerrard e l'Abha Club in cui milita Tatarusanu si sarebbe tenuta davanti a 976 spettatori. Certo, le grandi come l'Al-Ittihad (30mila presenze), l'Al-Hilal (26mila) e l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ...