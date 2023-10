Manchester City | presa la decisione su Phillips e la Juve aspetta

Il programma poi prosegue alle 16 con cinque match, fra i quali- Brighton , con la sfida fra Pep Guardiola e quello che il tecnico catalano ha indicato come possibile suo successore ...

Lasciò il Napoli per andare al Manchester City, Marcello Trotta finisce in Serie D: la nuova squadra CalcioNapoli24

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Dove vedere la partita di Premier League Manchester City-Brighton in programma oggi, 21 ottobre 2023, in TV su Sky Sport e in streaming gratis. Questa sera, gli appassionati del calcio saranno lieti d ...