Manchester City-Brighton sabato 21 ottobre 2023 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ilviene da quattro trasferte, delle quali tre perse e una vinta, quella di Champions League contro il Lipsia, guarda caso l’unica in cui ha giocato Rodri che invece in Premier League era squalificato. Le sconfitte contro Wolverhampton e Arsenal sono costate la testa della classifica alla squadra di Guardiola che ora è InfoBetting: Scommesse Sportive e

Real Madrid, Barcellona, Arsenal,United, Liverpool, Chelsea, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Olympique Marsiglia, PSG, Borussia Dortmund, le grandi squadre d'Europa ...

Man. City, Rodri ricorda: "Contro l'Inter Guardiola mi ha dato una lezione di psicologia" Fcinternews.it

Manchester City - Brighton: ecco le formazioni ufficiali della sfida valevole per la nona giornata di Premier League ...In tal senso la compagine milanista ha piazzato una beffa per il Manchester City, che da tempo era interessato al calciatore. Dopo una sessione estiva di mercato trascorso da assoluto protagonista, ...