Manchester City-Brighton | Premier League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023) Prende il via la nona giornata di: tra gli incontri più interessanti di questo turno spicca, in programma alle ore 16:00 all’Etihad Stadium. Il match vedrà affrontarsi duedallo stile di gioco simile, guidate da due allenatori che fanno del gioco propositivo la loro filosofia. La squadra di Guardiola occupa la terza posizione in classifica con 18 punti e non può permettersi altri passi falsi, onde evitare che il duo londinese in vetta, composto da Arsenal e Tottenham, scappi via. Tuttavia, anche la formazione di De Zerbi ha obiettivi di alta classifica, come dimostra il sesto posto attuale con 16 punti, e proverà dunque il colpo grosso contro i Citizens. Le ultime da...