Maltempo | disagi nel Casertano per la circolazione ferroviaria

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPochi i danni registrati nelper ilche si sta abbattendo dall’alba di oggi. Lasulla lineaCassino-Napoli, in direzione Roma, è stata rallentata tra Caserta e Santa Maria Capua Vetere per danni dovuti a pioggia e vento, in particolare per rami caduti. I tecnici delle Ferrovie dello Stato hanno lavorato alcune ore per ripristinare la piena funzionalità della linea, e intorno a mezzogiorno laè tornata normale. Qualche allagamento si è registrato nell’agro aversano e sul litorale Domizio mentre a Caserta hanno retto i sottopassi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.