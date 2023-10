Maltempo | allerta gialla prorogata fino alle 15 di domenica

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Campania ha prorogato il vigente avviso dimeteo di livello Giallo per piogge e temporali fini15 di domani,22 ottobre. Nella giornata di oggi e6 di domani mattina potranno ancora verificarsi temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associati a grandine e fulmini. Le precipitazioni, in attenuazione dalla serata odierna, d6 di domani mattina diverranno a scala locale ma potranno comunque assumere carattere di rovescio o temporale. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico anche in assenza di precipitazioni. Sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle ...