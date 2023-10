Maiuri | messaggio per i tifosi giallorossi | “Il Benevento non ci ha fatto giocare”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPotenza – Al termine della sfida di Serie C contro il, Vincenzoha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal tecnico del Sorrento dopo la gara contro idi Matteo Andreoletti. Prestazione – E’ stata una partita difficile per noi, sin dall’inizio. E’ stata una gara atipica rispetto alle altre, quando avevamo sempre gestito noi la partita. Bravo il, noi meno perché abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Le situazioni migliori peri lsono scaturite da nostri errori. Quando abbiamo cambiato modulo abbiamo rimesso in equilibrio la gara e abbiamo avuto due situazioni per fare male. Dopo, però, è arrivato il gol che è valso la sconfitta, ma la squadra è stata sempre in partita con voglia e dedizione. Dobbiamo voltare ...