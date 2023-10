Ma io la conosco! | Reazione a Catena | la sorpresa per le Ciao Coach è clamorosa

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Da qualche giorno, nel regno di Marco Liorni, ovvero a, il quiz pre-serale in onda su Rai 1, le nuove campionesse si chiamano. Il terzetto, composto da Eleonora, Claudia e Alessandra, ha infatti rubato il trono alle Ridarelle ormai da qualche puntata. E nella serata di venerdì 20 ottobre hanno anche azzeccato lafinale: la parola era "Arie", la risposta è stata corretta e si sono portate a casa un montepremi pari a 7.188 euro in gettoni d'oro. Come sempre,viene commentato in diretta su X, dove il popolo della trasmissione si diverte a dare le soluzioni e, soprattutto, a "pungere" il concorrente di turno. In molti rimpiangono ancora i "Dai e Dai", campioni prima della "Amiche in Onda", queste ultime fatte fuori ...