Lutto in Inghilterra | è morto Bobby Charlton | aveva 86 anni

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il calcio piange la scomparsa di Sir, uno degli eroi del Mondiale del 1966 vinto dall’. “Sirera un eroe per milioni di persone, non solo a Manchester o nel Regno Unito, ma ovunque si giochi il calcio nel mondo – si legge nel sito ufficiale del Manchester United, che ha dato la notizia -. Era ammirato tanto per la sua sportività e integrità quanto per le sue eccezionali qualità di calciatore; Sirsarà sempre ricordato come un gigante del gioco. Sirha giocato 758 partite e segnato 249 gol durante 17da giocatore del Manchester United, vincendo la Coppa dei Campioni, tre scudetti e la FA Cup. Con l’, ha vinto 106 presenze, segnato 49 gol e vinto la Coppa del Mondo del 1966. Dopo il suo ritiro, ...