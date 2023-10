Luperto | «Se seguiremo Andreazzoli l’Empoli si salverà»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Sebastianosi è raccontato a La Gazzetta dello Sport dei suoi inizi e della stagione attuale a Empoli Ha 27 anni, è il capitano, nelè sempre uno dei più positivi ed interpreta molto bene il ruolo del trascinatore. Sebastianoè l’anima di una squadra che in questo momento è terzultima in classifica, ha già cambiato allenatore e lunedì sera si troverà ad affrontare al Franchi la Fiorentina, una delle squadre più in forma del momento. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport. LA BARBA LO INVECCHIA MA HA SOLO 27 ANNI – «La barba la accorcio, ma non me la tolgo. L’ho sempre avuta, anche quando ero un ragazzino e volevo stare con i più grandi. Anche alla mia compagna Fabiana piace, dice solo di non tenerla lunghissima». L’INIZIO A LECCE – «Ero nel settore giovanile, feci tre comparse in prima squadra con Moriero. ...