L’ultima delibera pro Angelucci | poi la nomina all’Asl di Frosinone

(Di sabato 21 ottobre 2023) Nel Lazio di Francesco Rocca continua il giro di valzer delle nomine nella sanità pubblica. A fare il suo ingresso nell’Asl dicome commissario è Sabrina Pulvirenti, proveniente dall’Ircs Rionero in Vulture Basilicata, dove ricopriva il ruolo di commissario straordinario e allo stesso tempo era direttore generale dell’Asl di Matera. Un nome, quello della Pulvirenti, che da tempo girava e che dopo vari accordi è stata piazzata in una delle Asl più problematiche del Lazio. Unadal sapore politico che sarebbe stata decisa da Alessia Savo, presidente della commissione Sanità in quota Fratelli d’Italia e firmata dal governatore Francesco Rocca in sostituzione di Angelo Aliquò, spostato alla guida dell’Istituto Lazzaro Spallanzani fino a scadenza del contratto. La Pulvirenti, molto vicina alla corrente di Fratelli d’Italia di Marco Mattei, ...