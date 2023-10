Luis Alberto | lezioni di magia | il Sassuolo sparisce | la Lazio vede l’Europa | CLASSIFICA

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 21 ottobre 2023) Se lo chiamano ‘Il Mago‘, un motivo ci sarà. E questa sera lo ha fattore. Spettacolo didiin, anticipo del sabato sera della 9ª Giornata di Serie A. Un gol fatto (il 50esimo con la), uno propiziato e anche tante giocate di estrema qualità per il trequartista spagnolo, anima e leader tecnico (oggi anche capitano) dellache espugna 0-2 il Mapei Stadium di. Risultato anche abbastanza stretto per i biancocelesti che, se da una parte trovano la difesa neroverde alquanto incline a goffi ‘regali’, dall’altra devono fare i conti con un Consigli decisamente in giornata, pronto a mettere una pezza a tanti errori difensivi dei suoi. La gara si sblocca con una rete di Felipe Anderson al ...