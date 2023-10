L' ufficiale e la spia | Polanski rievoca l' affaire-Dreyfuss come meglio non si potrebbe

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) L'E LASky Cinema 2 ore 21.15. Con Jean Dujardin, Louis Garrel e Emmanuelle Seigner. Regia di Roman. Produzione Francia 2019. Durata: 2 ore e 13 minuti LA TRAMA È la storia del casoche sconvolse la Francia alla fine dell'800. Documenti segreti vengono trafugati allo stato maggiore francese e mandati a quello prussiano (la Prussia non è ancora il nemico, ma lo sarà 20 anni dopo). I sospetti cadono su un capitano inviso agli alti comandi perchè ebreo.è accusato di alto tradimento, processato e condannato. Finirebbe i suoi giorni alla Guiana se uno scrittore famoso, Emile Zola non intraprendesse una vigorosa campagna innocentista.è liberato, ma i sospetti su di lui non cadrebbero del tutto se a un dato punto il vero traditore ...