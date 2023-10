Lucca Comics 2023 | preparatevi al rush di Asmodee

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023)– In questa news andiamo a presentare le novità previste per l’autunno e in particolare in vista diC&G.A proposito di, saranno presenti in due stand, all’interno del padiglione Carducci:CAR391 quello, e CAR383 uno stand completamente dedicato all’anteprima del nuovo gioco di carte collezionabili Star Wars: Unlimited, in uscita nel marzo del 2024.Sarà possibile giocarlo e scoprirne le caratteristiche, e chi parteciperà a una demo riceverà una variante esclusiva di due carte leader: Luke Skywalker e Darth Vader, fino a esaurimento scorte.Sempre in anteprima potrete trovare On Air, il gioco da tavolo di Radio Deejay, ideato da Francesco Lancia, che avrà alcuni spazi per presentarlo e giocarlo con il pubblico. Vi sarà, infatti, una piccola area ...