Luca Urso e Liam | chi sono il marito e il figlio di Alessandra Tripoli

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 21 ottobre 2023)è una ballerina di talento conosciuta per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle dal 2014. Nata il 30 Luglio 1987 a Misilmeri, in provincia di Palermo,ha 35 anni. Dopo una formazione in danza classica e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.