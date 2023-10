Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 21 ottobre 2023 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 21 ottobre 2023) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 20, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 78 (127) 64 (82) 18 (82) 73 (68) 52 (67) Cagliari: 73 (78) 59 (77) 68 (76) 20 (75) 63 (67) Firenze: 24 (123) 28 (47) 85 (46) 69 (44) 34 (39) Genova: 56 (77) 6 (73) 34 (53) 42 (44) 84 (43) Milano: 38 (93) 79 (86) 65 (76) 86 (71) 58 (69) Napoli: 21 (83) 77 (59) 25 (58) 84 (49) 80 (46) Palermo: 62 (119) 5 (113) 38 (112) 27 (99) 53 (88) Roma: 33 (81) 38 (70) 3 (67) 57 (60) 68 (57) Torino: 53 (86) 80 (62) ...

In Italia il sabato per molti è il giorno in cui giocare a, DieciLotto e Vincicasa. Oltre che naturalmente tentare la fortuna al Millionday. Ma nel mondo sono tante le lotterie ...

Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 19 ottobre, ecco i numeri vincenti Sky Tg24

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 20 ottobre 2023 Corriere della Sera

Lotto e Superenalotto, ecco i numeri vincenti estratti. Appuntamento alle ore 20 di sabato 21 ottobre, tutti pronti per un'altra estrazione di grande interesse anche perchè il jackpot del SuperEnalott ...Un cliente della tabaccheria. Mille Colori ha portato a casa. l’ingente somma grazie. a una quaterna su tutte le ruote.