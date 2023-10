Los Angeles Galaxy vs Dallas – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 21 ottobre 2023) La giornata decisiva della stagione MLS 2023 è alle porte e l’ultima partita in programma vedrà i Loscercare di chiudere la stagione con una nota positiva quando affronterannoal Dignity Health Sports Park domenica 22 ottobre. I padroni di casa sono al 13° posto con 36 punti e non possono accedere alla serie finale dei playoff, mentre gli ospiti si giocano tutto, visto che attualmente occupano uno dei due posti per i playoff, insieme a San Jose. Il calcio di inizio di Losvsè previsto alle 3 del mattino ora italiana Anteprima della partita Losvsa che punto sono le due squadre LosI LA ...