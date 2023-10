L’orologio di Fraternita si rifà bello

Leggi su lortica

(Di sabato 21 ottobre 2023) Menicacci (Ancos):”Un regalo alla città grazie alla collaborazione con l’Istituzione aretina” Rossi ():”Ecco i dettagli del lavoro” “Dopo quasi cinquecento anni dal primo minuto scoccato in Piazza Grande,del Palazzo diè tornato alla sua bellezza originaria”, ha sottolineato Fabio Menicacci segretario nazionale Ancos. “Oggi è un giorno di festa per gli aretini che potranno ammirare il loro orologio più storico in tutta la sua bellezza e questo grazie all’impegno di Ancos che come sempre, secondo le sue possibilità, interviene laddove si ritenga sia necessario contribuire a consolidare i valori, in questo caso artistici, di una città storica come Arezzo”, aggiunge. “Come Confartigianato imprese Arezzo ci siamo occupati di segnalare ad Ancos questa come una delle opere più meritevoli di un intervento ...