Loftus-Cheek si è allenato a parte | è fuori causa per Milan-Juventus

Commenta per primo In un'intervista rilasciata ai microfoni di SportWeek , il centrocampista inglese del Milan Rubenha parlato dei suoi anni trascorsi al Chelsea e della sua nuova avventura con la maglia rossonera. LE PAROLE - ' A Londra non giocavo quanto avrei voluto e andavo in campo in posizioni ...

Detto di Ruben Loftus-Cheek Cheek, che non sarà della partita, il tecnico parmigiano può comunque sorridere per il recupero di due pedine. Rade Krunic e Pierre Kalulu, infatti, partiranno con il ...Il centrocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek, ha rilasciato un’intervista facendo il punto sul suo primo periodo in rossonero. Giunto nell’ultima campagna acquisti estiva come erede di Sandro Tonal ...