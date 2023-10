Lo stile è donna | tsunami sugli elettori Giuliano Ferrara | l' applauso alla Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Questo primo anno di governo per Giorgianon è stato semplice. Ma nessuno avrebbe mai pensato il contrario. La legislatura era iniziata con le bagarre nella sua maggioranza per l'elezione del presidente del Senato. E quell'episodio, forse profetico, sarebbe stato solo il primo di una lunga serie che avrebbe messo i bastoni fra le ruote della primaa Palazzo Chigi. Poi le conseguenze della guerra in Ucraina, lo scandalo del figlio di Ignazio La Russa, il conflitto in Medio Oriente e ora le complicate situazioni familiari. Ma, dalle pagine del Foglio, è arrivato un endorsement da una penna di tutto rispetto: quella di. Nelle prime battute del suo articolo, il giornalista romana si smarca immediatamente da chi vorrebbe sfruttare la brusca separazione delladall'ex ...