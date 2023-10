LIVE Torino-Inter 0-3 | impeccabile Calhanoglu dal dischetto!

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023)è l’incontro valido per la nona giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo ‘Stadio Olimpico Grande’. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-3 96? Cartellino giallo a Carlos Augusto per fallo su Bellanova. 94? GOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL DELL’!!!!!!!!!!!!!! HA TRASFORMATO IL RIGORE!!!!!!!!! 93? RIGORE NETTO! ILIC HA STESO MKHITARYAN IN AREA DI RIGORE 92? Ultimo cambio nell’: esce Darmian ed entra Bisseck. Seconda presenza in Serie A per il tedesco. 91? GIOCO MOMENTANEAMENTE FERMO: problemi per Thuram e Tameze. Ma ...