LIVE Torino-Inter 0-2 | Lautaro Martinez raddoppia! E sono 12

(Di sabato 21 ottobre 2023)è l’incontro valido per la nona giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo ‘Stadio Olimpico Grande’. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-2 75? PERICOLOSO DE VRIJ: Calhanoglu dalla bandierina e colpo di testa dell’olandese, deviazione decisiva in angolo. 73? Due cambi nel: Juric richiama Seck e Pellegri e manda in campo Gineitis e Sanabria. 70? EPISODIO MOLTO DUBBIO! Sazonov prende palla ein area di rigore. Rigore che ci poteva stare! Su calcio d’angolo di Calhanoglu, spizzata sul primo palo e sul secondo ...

Commenta per primo Di seguito, tutti gli episodi da moviola di- Inter .- Inter sabato ore 18.00 Marchetti Liberti - Perrotti Iv: Rapuano Var: Nasca Avar: Paganessi 49' - Cartellino giallo per Barella, reo di aver protestato nei confronti del direttore di gara, ...

LIVE Torino-Inter 0-2: sempre Lautaro! Raddoppio di testa-spalla su torre di Acerbi La Gazzetta dello Sport

Torino - Inter live: Calcio - Serie A Eurosport IT

19' Lazaro va via all'uomo, poi sbaglia miseramente il traversone. 17' Nessuna reazione, ma il Toro è così, ora diventa dura. 15' Insiste l'Inter, Martinez contro Savic in uscita, fallo in attacco. 13 ...SECONDO TEMPO 7' Il Toro adesso insiste, doppio tentativo da fuori, non andato a buon fine. Dalla parte opposta Mkhitaryansi fa trovare in area, potrebbe servire l'uomo in mezzo ...