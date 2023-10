LIVE Torino-Inter 0-1 | la sblocca Thuram

Commenta per primo Di seguito, tutti gli episodi da moviola di- Inter .- Inter sabato ore 18.00 Marchetti Liberti - Perrotti Iv: Rapuano Var: Nasca Avar: Paganessi 49' - Cartellino giallo per Barella, reo di aver protestato nei confronti del direttore di gara, ...

LIVE Torino-Inter 0-1: vantaggio di Thuram, tutto solo in area! Assist di Dumfries La Gazzetta dello Sport

SECONDO TEMPO 7' Il Toro adesso insiste, doppio tentativo da fuori, non andato a buon fine. Dalla parte opposta Mkhitaryansi fa trovare in area, potrebbe servire l'uomo in mezzo ...SECONDO TEMPO Riparte adesso la gara, questa volta è l'Inter a muovere palla. Tornano in campo le due formazioni per la ripresa. Non ci sono stati cambi nell'intervallo.